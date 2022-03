Kalil se despede da Prefeitura de BH para ser candidato ao governo de Minas

No dia em que comemora o aniversário de 63 anos, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anuncia que deixará oficialmente o cargo máximo do Executivo Municipal. Nesta sexta-feira (25/3), cercado de secretários e apoiadores na sede da prefeitura, ele fez um discurso para anunciar o fim do mandato, que começou em janeiro de 2017. "Cumpri o meu dever", disse, logo no início do pronunciamento. O vice-prefeito Fuad Noman (PSD) vai assumir o posto.

Kalil teve conversas com Lula (PT), pré-candidato à Presidência da República em 2022, mas disse que nada foi definido quanto a um possível apoio.

Apesar disso, disse que está aberto a conversar com figuras políticas das mais variadas tendências, não somente com Lula e apoiadores. Ele afirmou que não tem ideologia e que está em busca de pessoas que fazem o bem.

Além de Kalil, outros nomes deixarão a prefeitura, como o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, a secretária de educação, Maíra Colares, e a secretária de comunicação social, Adriana Branco - braço direito de Kalil desde os tempos em que era presidente do Atlético.

Trajetória na PBH

Alexandre Kalil deixou oficialmente a prefeitura de BH (foto: Leandro Kouri/EM/D.A Press)



A vitória de Kalil na eleição municipal de 2016 foi apontada como uma das maiores surpresas no país, já que ele jamais havia ocupado cargo público. Com o apoio do PT, que cedeu o vice da chapa, Paulo Lamac, o ex-presidente do Atlético venceu na disputa o deputado estadual João Leite (PSDB) no segundo turno, obtendo 52.98% dos votos válidos.





Mais conhecido do eleitorado, Kalil foi reeleito prefeito de BH em 2020, com 63,36% dos votos válidos no primeiro turno sem mesmo ter feito campanha nas ruas da capital.