As estratégias de Kalil durante pré-campanha para o governo de Minas

Kalil deve definir chapa antes de iniciar viagens pelo interior de Minas Gerais (foto: Divulgação / Prefeitura de Belo Horizonte) Estado de Minas afirmam que nas próximas semanas o político vai iniciar uma sequência de viagens pelo interior do estado. Após cinco anos e dois meses, Alexandre Kalil (PSD) vai deixar a prefeitura de Belo Horizonte para iniciar a campanha pelo governo de Minas Gerais. Fontes ouvidas pela reportagem doafirmam que nas próximas semanas o político vai iniciar uma sequência de viagens pelo interior do estado.





"Ele já está com a agenda cheia. Primeiro vai para a região do Vale do Aço, depois para o Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce. Também vai retornar à Montes Claros e ir a Teófilo Otoni”, revelou uma fonte próxima a Kalil que pediu para não ser identificada.





Além disso, foi revelado à reportagem que a estrutura de campanha de Kalil está toda montada. O local escolhido foi um prédio na avenida Raja Gabaglia, na divisa das regionais Centro-Sul e Oeste, em frente ao hospital Madre Tereza.





Uma outra fonte, que também pediu para ter a identidade preservada, confirmou que Alexandre Kalil vai começar a rodar o estado, mas disse que a agenda de viagens ainda está sendo estruturada.

Importância de ir ao interior

Para Domilson Coelho, diretor-executivo do Instituto F5 Atualiza Dados, Kalil precisa se tornar mais conhecido no interior do estado para competir com o governador Romeu Zema (Novo)





"O Kalil é forte na região metropolitana, muito conhecido, justamente por ser prefeito de Belo Horizonte, mas concentra todas as forças na capital”, ponderou.





Na visão do diretor, Zema leva vantagem neste aspecto por ser do Triângulo e ir com frequência ao Sul, Sudoeste e Centro-Oeste do estado. “Ele também tem a seu favor o fato de ter um perfil de mineiro, no jeito de conversar, de se comportar e de fazer política”, avaliou.





Entretanto, Coelho acredita que Kalil tem força e espaço para crescer. "Quando ele fizer as alianças, se tornar conhecido no interior, mostrar porque veio e porque é candidato, com certeza vai mudar de patamar na disputa", afirmou.

Acordos para montagem da chapa

Além do Fato destacou o desafio que Kalil vai ter que gerenciar na montagem de sua chapa, principalmente na vaga ao Senado. O partido já tem um candidato, o senador Alexandre Silveira (PSD), mas o PT está querendo a vaga em troca do apoio de Lula.





Segundo uma das fontes ouvidas pelo Estado de Minas, a situação será definida até a semana que vem. "Ele precisa do Lula e o Lula precisa dele, mas ambos são muito partidários. Kalil não abre mão do senador Alexandre Silveira (PSD)", declarou.

Também deixam a prefeitura de BH

Ainda de acordo com o Além do Fato, também deixarão a prefeitura o secretário de Saúde, Jackson Machado, a secretária de Políticas Urbanas, Maria Caldas, a de Assuntos Institucionais e Comunicação, Adriana Branco, e o procurador-geral Castelar Guimarães.





Outro que será exonerado é o ex-vice-prefeito de Kalil na gestão passada, Paulo Lamac, que deixará o cargo de assessor na Secretaria do Meio Ambiente, para disputar uma vaga de deputado federal pelo partido Rede. Já o atual secretário de Obras, Josué Valadão, vai trocar de pasta para ser o braço direito de Fuad Noman.