Pesquisa: governo Zema tem aprovação de 41% dos mineiros

Governo de Romeu Zema (Novo) é aprovado pela maioria dos mineiros (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) A pesquisa Quaest/Genial, divulgada pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (18/3), mostra que a maioria dos mineiros aprova a gestão do governador Romeu Zema (Novo), eleito em 2018. Candidato à reeleição, o chefe do Executivo estadual está na frente das intenções de voto, com 34% , seguido do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), com 21%.





41% dos mineiros avaliam como positivo gestão do governador Romeu Zema (Novo) (foto: Divulgação)





A aprovação do governador é maior no interior do que na capital mineira, como aponta a pesquisa. Em BH, apenas 33% avaliaram a atual gestão como positiva, 40% como regular e 26% negativa. Enquanto 2% não souberam responder. Já na Região Metropolitana houve um empate entre as avaliações: 38% acham tanto positiva quanto regular. 18% disseram que é negativa e 6% não souberam responder.





Por fim, no interior, Zema mostra melhor desempenho. No total, 43% avaliam o governo como positivo, 34% como regular e 15% negativo. Outros 8% não souberam responder. Nas intenções de voto à reeleição, é no interior do estado que o governador tem as maiores chances de conseguir a reeleição , onde aparece com 39% das intenções de voto, enquanto o prefeito de BH possui 12%.

Avaliação da gestão do governador Romeu Zema (Novo) por região (foto: Divulgação)





Com estes resultados de aprovação, 62% responderam que Zema merece uma segunda chance como governador. Enquanto 31% disseram que o atual governador não deve se reeleger e 7% não souberam responder.





Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de março, com 1.480 residentes de Minas Gerais entrevistados face-a-face por meio de questionários estruturados.





A margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00132/2022.