Pesquisa: Kalil tem melhor desempenho em BH; Zema vence no interior

Romeu Zema (Novo) e Alexandre Kalil (PSD) aparecem na frente na disputa do governo de Minas (foto: Leandro Couri/ Marcos Vieira/ EM/D.A Press) Pesquisa Quaest/Genial sobre as eleições 2022 em Minas Gerais, divulgada pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (18/3), mostra que enquanto o governador Romeu Zema tem um desempenho melhor no interior do estado, Alexandre Kalil vence a disputa na capital. De acordo com os números, Kalil tem 46% na capital, enquanto Zema tem 23%. Já no interior, o candidato do Novo segue na frente com 39% e do PSD com 12%.

Num cenário geral, se as eleições fossem disputadas hoje, Zema seria reeleito com 34% das intenções de voto e Kalil ficaria em segundo lugar com 21% . No levantamento, 12% responderam que não pretendem votar e 11% estão indecisos, o que pode mudar o atual cenário até outubro.





A força do atual governador de Minas vem do interior do estado, onde aparece com 39% das intenções de voto, enquanto o prefeito de BH possui 12%. A lista também mostra outros candidatos: André Janones (Avante) com 9%; Cleitinho Azevedo (Cidadania) com 7%; Carlos Viana (MDB) e Daniel Sucupira (PT), ambos com 2%; e Vittorio Medioli (sem partido) e Miguel Corrêa (PDT), ambos com 1%. Outros 14% responderam que não pretendem votar e 13% estão indecisos.

Mas, quando se trata da capital mineira, Kalil sai na frente com 46% dos votos e Zema com 23%. Em seguida aparecem: Carlos Viana (11%); Vittorio Medioli (4%); André Janones (3%); Cleitinho Azevedo (2%). Outros 6% não pretendem votar e 4% estão indecisos.

Já na Região Metropolitana, o cenário fica mais apertado, mas Kalil também vence: o candidato do PSD fica com 33% e o do Novo com 27%. Os eleitores também escolheram: Carlos Viana (8%); Vittorio Medioli (7%); Cleitinho Azevedo (4%); André Janones (3%); Miguel Corrêa (1%). Outros 7% não têm a intenção de votar e 9% estão indecisos.

Pesquisa Quaest/Genial mostra intenções de voto no interior de MG, capital mineira e Região Metropolitana (foto: Divulgação)

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de março, com 1.480 residentes de Minas Gerais entrevistados face-a-face por meio de questionários estruturados.





A margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00132/2022.