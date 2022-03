Kalil: 'Quem tem medo de CPI, Ministério Público e Justiça é bandido'

Prefeito Alexandre Kalil (PSD) diz não ter medo de uma nova CPI na Câmara Municipal (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A possibilidade de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de Belo Horizonte para investigar a primeira-dama do município Ana Laender, não assusta o prefeito Alexandre Kalil (PSD). Neste domingo (20/3), ele disse que os vereadores podem abrir quantas investigações quiserem porque não vão encontrar nenhuma ilegalidade.









O requerimento foi entregue à Mesa Diretora da Câmara na última quinta-feira (17/3) e pede abertura da CPI para investigar supostas práticas de improbidade administrativa pelo prefeito, para favorecer o “Movimento Gentileza”, coordenado pela primeira-dama. No total, o documento possui 14 assinaturas de um grupo de vereadores que fazem oposição ao prefeito.





Eles alegam que receberam denúncias de favorecimento do prefeito à sua esposa, dizendo que ela teria utilizado um gabinete da prefeitura para fazer reuniões do projeto. "Muito embora sua cônjuge não seja nomeada como funcionária pública (o que é proibido), é possível verificar que Ana Laender realizava reuniões e atendimentos ligados ao seu projeto pessoal de dentro da sede da PBH", diz trecho do requerimento. Além disso, eles também a acusam de usar funcionários da prefeitura para prestarem serviços ao Movimento Gentileza

Visita de Kalil e Ana (os dois de camisas brancas) à Horta Coqueiro Verde, no Bairro Conjunto Paulo VI (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 01/03/2022)





No pedido de instauração, a duração prevista para as investigações é de 120 dias, ou seja, quatro meses. Caso seja aprovada, esta seria a terceira CPI aberta na gestão de Kalil, que já passou pela CPI da COVID e da BHTrans, que pediram o indiciamento do prefeito por uma série de crimes.