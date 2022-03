Kalil marca reunião com TCE, MP e TJ para reduzir a tarifa dos ônibus de BH

Visita do prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD) neste domingo (20/3) a Vila Acaba Mundo, Região Sul da capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), comentou neste domingo (20/3) sobre a batalha que a prefeitura está enfrentando referente à tentativa de redução das passagens de ônibus urbanos. Segundo o chefe do Executivo municipal, sem citar data, ele contou que durante a semana terá reuniões com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público e Tribunal de Justiça. As declarações foram feitas em uma visita à Vila Acaba Mundo, Região Sul de BH.









Kalil lamenta que não conseguiu resolver o problema com o legislativo municipal e garante que está empenhado em encontrar outros meios para solucionar. “Marcamos com a presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o procurador-geral do Ministério Público e com o presidente do Tribunal de Justiça para ver o que fazer. Nós sabemos que não tivemos capacidade de resolver o problema só entre a prefeitura e a Câmara, então vamos trazer os entes que vão dar a legalidade”, afirmou o prefeito em uma visita à Vila Acaba Mundo neste domingo.





“Como sempre, na prefeitura, vamos fazer tudo de portas abertas e com todos participando. Temos que enfrentar o problema, não vamos nos esconder debaixo da cama e ficar escondido. Vamos enfrentar qualquer problema que aparecer nesta cidade, sem medo, com a mão limpa, com honestidade e coragem”, completou Kalil.





Inclusão Digital

O prefeito esteve na manhã deste domingo na Vila Acaba Mundo para visitar o Programa Inclusão Digital e a Carreta Conexão Gentileza Digital e ressaltou que a prefeitura vai incluir 400 mil pessoas em dois meses. “Isso aqui é um programa muito legal da prefeitura. Estamos incluindo digitalmente a população de Belo Horizonte, a famosa inclusão digital, para mais de 400 mil pessoas daqui dois meses”, disse.





“No Brasil hoje, ao contrário do que todo mundo pensa, existem quase 90 milhões de pessoas que não estão incluídos digitalmente. Não é um programa de joguinho, é também, mas hoje temos a Saúde digitalizada, o acesso de informação da prefeitura digitalizado, BH Resolve. Nós digitalizamos a prefeitura primeiro para depois fazer este programa espetacular, que deve gerar em torno de R$ 60 milhões de reais”, acrescentou o prefeito. Na visita, Kalil também teve a oportunidade de utilizar um drone para sobrevoar a praça.

Durante a visita à Vila Acaba Mundo, Kalil teve a oportunidade de utilizar um drone (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Ele também comemorou a evolução dos problemas que precisam ser enfrentados atualmente, como a inclusão digital, com os que haviam no passado. “É um negócio sem volta, nós vamos incluindo as pessoas, quem precisa e está excluído. É a nova porque nos anos 60 a gente tampava córrego, era o que se fazia para ajudar o pessoal mais pobre. Agora em 2022 a gente inclui digitalmente uma população para dar robustez, facilidade e conforto ao acesso ao remédio, à consulta”, apontou.





Kalil concluiu dizendo que até o final de abril, 76 comunidades, entre vilas, favelas e aglomerados de BH, vão ser incluídas no programa para ter acesso digital gratuito e, assim, fazendo a inclusão de 100% da cidade.