Prefeitura de BH e Setra criam ações contra incendiários de ônibus

Medidas tentam frear incendiários de ônibus na Grande BH. Foram três em dois dias (foto: Leandro Couri/EM/D. A press)

O Secretário Municipal de Segurança de Belo Horizonte, Genilson Ribeiro Zeferino, se reuniu com representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Belo Horizonte (SetraBH) no sábado (5/3) para propor ações contra os incendiários de ônibus.

Em dois dias, foram registrados três incêndios em ônibus, todos com o mesmo objetivo: ameaça caso as visitas em presídios de Minas não sejam retomadas.



Leia: Terceiro ataque a ônibus na Grande BH mobiliza empresas, PM e prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a Guarda Municipal assumiu o compromisso de ampliar as ações de segurança em estações de ônibus e corredores com maior fluxo de transporte coletivo e atuará também na abordagem de pessoas que estejam transitando com galões de gasolina.

Além disso, as imediações de garagens de empresas de transporte coletivo terão o patrulhamento ampliado.

Setra, Guarda Municipal e prefeitura dizem que essas são estratégias para aumentar a segurança dos usuários do transporte coletivo, diante das ocorrências de ônibus incendiados nas últimas horas.

Relembre os casos

O primeiro incêndio em coletivo ocorreu na madrugada de sexta-feira (4/3), por volta de 5h15. Um ônibus da linha 2151 foi incendiado por homens armados, na avenida Padre José Maurício, esquina com a rua Ildeu Moreira, no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte. Os suspeitos invadiram o coletivo e atearam fogo no interior, depois de jogar gasolina.

O segundo foi na noite de sexta-feira, no Bairro Jardim dos Comerciários, quando um homem entrou no coletivo da linha 627 (Venda Nova/Mantiqueira). Após entregar ao motorista a carta com ameaças, ele usou querosene para atear fogo no coletivo.

O terceiro foi por volta das 4h deste domingo, na Rua Existente, no Bairro Morro Alto, em Vespasiano. Quatro homens armados entraram no ônibus, rendendo o motorista. Mais uma carta foi entregue. Os suspeitos obrigaram o motorista descer do veículo, assim como todos os passageiros. Em seguida, jogaram gasolina e atearam fogo.