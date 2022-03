Depois de assassinar a mulher com três tiros, homem se mata

Caso foi registrado na delegacia de Plantão de Contagem (foto: PCMG)

O casal Tereza Aparecida Batista, de 46 anos, e Lídio Rodrigues e Souza Filho, de 43, foi encontrado morto, na noite desse sábado (6/3), na casa onde moravam, na Rua H, 8, Bairro Tupã, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que estranharam o desaparecimento do casal e o fato de a casa estar às escuras.



Tão logo entraram na casa, que não tinha sinais de arrombamento, os policiais encontraram Tereza, caída no corredor, com três tiros – no ombro direito, pescoço e rosto – e Lídio, no quarto, com um tiro na boca. Na mão direita dele estava o revólver usado para cometer os crimes.

Segundo os vizinhos contaram aos policiais militares, Lídio era muito ciumento e Tereza sofria com isso, chegando a fazer várias reclamações com pessoas mais próximas. O caso foi registrado na Delegacia de Plantão de Contagem.