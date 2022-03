Por telefone, bombeiros salvam bebê de nove dias em Divinópolis

As orientações foram feitas pelo socorrista pelo telefone (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um bebê de apenas nove dias foi salvo com orientações por telefone, na noite desta sexta-feira (4/3), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, após se engasgar com leite. As manobras de desobstrução foram repassadas por um atendente do Corpo de Bombeiros, após a mãe ligar pedindo ajuda.



Ao acionar os militares, a mulher relatou que filha havia se engasgado e parado de respirar após a amamentação. “A mãe relatou que a bebê não se mexia e apresentava coloração arroxeada”, informou a corporação. Diante dos relatos, o atendente a orientou nas manobras para desobstrução.

Antes que a equipe chegasse e após algumas repetições dos movimentos a pequena se recuperou e o momento de angustia vivido pela mãe acabou. Aos poucos a cor normal da pele foi normalizando e ela voltou a respirar sem dificuldades.



A equipe gastou menos de 20 minutos para chegar. A menina foi avaliada pelos socorristas. De acordo com os bombeiros, ela passa bem.