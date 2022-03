Kalil sobre redução de ônibus em BH: 'Vamos pedir interferência da Justiça'

Prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD) esteve nesta terça-feira (15/3) no Centro de Saúde Ventosa, no bairro Jardim América, Região Oeste da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ressaltou, nesta terça-feira (15/3), que está empenhado em colocar um ponto final na discussão com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH). Às 15h30 de hoje, ele vai se reunir com representantes do sindicato na prefeitura para discutir sobre a prestação do serviço de ônibus para a população da capital mineira e afirmou que pode acionar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).









Segundo Kalil, apesar do aumento no preço dos combustíveis, é preciso enfrentar o problema. "Estamos passando por uma sabotagem terrível. Agora cai esse dinamite no Brasil, que é esse aumento [no preço dos combustíveis]. O que vamos fazer? Enfrentar, vamos reunir hoje e enfrentar. Temos que enfrentar o problema, não podemos ir para debaixo da cama não”, afirmou.





O chefe do Executivo municipal ainda apontou que pode acionar o TJMG caso não haja um entendimento na reunião desta tarde. “Estou mandando uma carta para o TJ, para o presidente Gilson Lemes, que se precisar vamos pedir interferência da Justiça porque ninguém vai botar a mão nisso sozinho para não ter essa bobajada, essa demagogia”, ressaltou.





Redução na tarifa

O prefeito enviou à Câmara Municipal, em fevereiro, um Projeto de Lei (PL) para reduzir as tarifas de ônibus em R$ 0,20 . A ideia é baixar de R$ 4,50 para R$ 4,30 o valor pago pelos usuários dos coletivos comuns que circulam pela cidade.





No início do mês, a Câmara devolveu à prefeitura o projeto para ajustar o texto que, segundo a presidente do Legislativo, Nely Aquino (Podemos), "falta de clareza" das diretrizes que norteiam a proposta. Segundo ela, o documento não especifica os contratos do transporte público que serão modificados por causa do repasse público.





Kalil afirmou nesta terça-feira (15/3) que vai entregar o novo texto hoje. “Pediram para arrumar uma firula, estamos devolvendo arrumado hoje. É muito triste porque precisávamos estar de mão dada para resolver o problema do povo de Belo Horizonte. Mas não tem isso, então eu já desisti e vou ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando, que é o que eu sei fazer”, comentou o prefeito, em uma visita ao Centro de Saúde Ventosa, no Bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte.