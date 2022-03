Greve: forças de segurança de MG têm nova manifestação por reajuste marcada

Agentes foram à Cidade Administrativa, Região Norte de BH, em 25 de fevereiro (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) As forças de segurança pública de Minas Gerais vão completar um mês em greve nas ruas. A categoria tem agendada, para a próxima segunda-feira (21/03), um ato na Cidade Administrativa, sede do Governo de Minas em Belo Horizonte, capital mineira. O protesto acontecerá exatamente 30 dias depois de a classe decretar paralisação por causa de uma recomposição salarial não cumprida.









Este será o quarto ato das forças de segurança, que alegam que o Executivo não cumpriu com um acordo de 2019, que previa reajuste salarial de 41% até 2021 - desse montante, somente 13% foi efetuado. Na manifestação em que a greve foi definida, em BH, a cidade foi tomada por policiais, bombeiros e outras categorias desde o início da manhã, com movimentação entre as regiões Central e Sul da capital.