Kalil visita nova sede do Centro de Saúde Ventosa, na Região Oeste

(foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) visitou a nova sede do Centro de Saúde Ventosa, na manhã desta terça-feira (15/3), no bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte. A unidade foi entregue pela PBH no dia 7 de março e possui três pavimentos, acessos independentes, integração dos ambientes e revestimentos de fácil higienização.

Segundo Kalil, a prefeitura já entregou 33 unidades de Centros de Saúde e a previsão é de que até outubro deste ano, o número suba para 40. “Requer planejamento, requer tempo. Tivemos que separar os terrenos e foi um trabalho longo. Isso é o governo do futuro. Temos que entregar à população. Não adianta falar que vai fazer e não entregar”, disse o prefeito.

Até outubro, a prefeitura pretende entregar 40 unidades de Centro de Saúde (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O Centro de Saúde Ventosa deve atender cerca de 24,5 mil usuários dos bairros Ventosa, Jardim América, Havaí, Nova Granada, Barão Homem de Melo, Salgado Filho, Vila Havaí, Estoril, Adelina e Nova Suiça.

Kalil também afirmou que já acordou ajuste salarial para todas as categorias, com exceção da educação. “Os acordos já estão na Câmara Municipal de Belo Horizonte para entrar em vigor”.

A unidade possui cinco equipes de Saúde da Família com médico generalista, enfermeiro, técnico e agentes comunitários de saúde, além da equipe de apoio composta por ginecologista, pediatra, enfermeiro, psicólogo e assistente social.

O Centro de Saúde conta também com duas equipes de saúde bucal, equipe multiprofissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica com psicólogo, fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista e educador físico.