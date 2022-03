MG: 16 pessoas morrem por COVID-19 nas últimas 24h

BH faz repescagem de todos os públicos para a vacinação hoje (15/3). (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Entre ontem e hoje, 16 pessoas perderam a vida pelo coronavírus em Minas Gerais, o que totaliza 60.370 mortes desde o início da pandemia. Foram também 4.331 novos infectados pela doença, sendo 3.270.602 totais, contando de março de 2020 até o momento. Entre ontem e hoje, 16 pessoas perderam a vida pelo coronavírus em Minas Gerais, o que totaliza 60.370 mortes desde o início da pandemia. Foram também 4.331 novos infectados pela doença, sendo 3.270.602 totais, contando de março de 2020 até o momento.





O avanço da vacinação explica a redução dos casos graves e das perdas. Em Minas, 81% da população está com a primeira dose de vacina, 76% com a imunização completa, e 46% procuraram a dose de reforço. Da campanha de imunização infantil, 59% das crianças já receberam a primeira aplicação do imunizante.





Das internações, 56% dos leitos de UTI SUS estão ocupados, sendo que 6% dos leitos exclusivos para Covid estão ocupados. A enfermaria está com 82% da ocupação, e 4% dos internados estão com suspeita ou confirmados para o coronavírus. 96 crianças estão em leitos de UTI pediátrico, sendo 6 em leitos de UTI COVID pediátrico.





Em Belo Horizonte, hoje há repescagem de vacinação de todas as faixas já convocadas, inclusive do público infantil. Os locais podem ser consultados no site da PBH