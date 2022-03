BH e região podem ter pancadas de chuva à tarde nesta terça-feira (15)

Em BH, a máxima prevista é de 30ºC com possibilidade de pancadas de chuva à tarde (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Minas continua sob condição de possibilidade de chuvas em grande parte do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência para várias regiões mineiras, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana, é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde.





A umidade relativa do ar (UR) em Belo Horizonte fica em torno de 40%, índice ainda dentro dos parâmetros ideais.





Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas está previsto para o Triângulo Mineiro, Oeste e Sul. Já no Noroeste, Central Mineira e Vale do Jequitinhonha, céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas. "As outras regiões do estado céu claro a parcialmente nublado", indica Claudemir.





A máxima prevista para hoje, no estado, é na Zona da Mata Mineira com 36ºC.

*Estagiário sob supervisão