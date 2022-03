Carro capota, pega fogo e duas pessoas morrem

Acidente aconteceu na rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, na altura da avenida das Américas (foto: Google Street View)

Um acidente grave na BR-381, em Betim, na Grande BH, na manhã desta terça-feira (15/3) matou duas pessoas. O carro capotou e pegou fogo, ocupando duas pistas da rodovia Fernão Dias. Equipes da concessionária responsável pela via atuam no local.

As chamas foram controladas por equipes do Corpo de Bombeiros ainda durante a madrugada. O acidente aconteceu no encontro da rodovia com a Avenida das Américas. Quem está saindo de Betim em direção a Belo Horizonte deve evitar a região.

A perícia já retirou os corpos do local, mas ainda não foi possível identificar as vítimas. Segundo a polícia, um dos pneus do carro estourou e o motorista perdeu o controle da direção, capotando o carro e bateu na mureta.



Um guincho também foi chamado para retirar o carro da pista. Não há previsão de liberação da pista.

Reportagem em atualização