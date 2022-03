Avião da PM fura o pneu e fecha aeroporto mineiro por mais de 6 horas

Pneu de avião da Polícia Militar furou durante o pouso - e interditou o aeroporto por sete horas (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Aeroporto de Montes Claros ficou fechado para pousos e decolagens durante quase sete horas nesta segunda-feira (14/3). O motivo da interdição foi um avião da Polícia Militar mineira que ficou no parado no meio da pista após ter um dos pneus furados na hora em que pousava no terminal.

O incidente com a aeronave tipo Beechcraft King Air 90 (BE9L) ocorreu às 11h33. Na noite de hoje (14/3), a Infraero, responsável pela administração do aeroporto, informou que uma equipe de manutenção da Polícia Militar fez a troca do pneu da aeronave e a pista foi liberada às 18h20min.

A Infraero também informou que, em função da interdição, um voo da Azul, procedente e com destino a Confins, teve sua chegada e partida atrasadas.

Um voo da Azul que partiu do Aeroporto de Confins com destino a Montes Claros, nesta tarde, teve o pouso transferido para Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, que fica a 230 quilômetros de distância da cidade-polo do Norte de Minas.

A Infraero sugeriu que a empresa de viação aérea fosse procurada para "fornecer mais detalhes". A reportagem entrou em contato com a assessoria da Azul, para saber se os passageiros fariam o resto do destino por terra ou por via aérea, mas não obteve retorno. Tão logo a viação se manifeste, esta reportagem será atualizada.

Não foi informado o motivo do deslocamento do avião da Polícia Militar de Minas Gerais até Montes Claros.