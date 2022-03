Acidente na BR-040 mata três pessoas e fere outras duas gravemente

Carros ficaram parcialmente destruídos após a batida frontal na BR-040 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um terceiro ocupante da caminhonete foi resgatado pela equipe médica da Concessionária Via 040. Ele apresentava quadro clínico de concussão, escoriações generalizadas e contusão no joelho direito.

Já no automóvel, que trafegava no sentido contrário, Barbacena-Carandaí, mais um óbito foi confirmado. O outro ocupante sobreviveu, mas teve trauma de abdômen e tórax e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Todos os sobreviventes do acidente foram conduzidos ao Hospital Regional, em Barbacena. Os óbitos das três vítimas encarceradas foram confirmados por uma médica da Concessionária Via 040 – que, responsável pela administração do trecho, ficou responsável pela limpeza e liberação da pista.

Via ficou interditada (foto: Reprodução/Redes sociais)

Segundo a Via 040, a rodovia foi parcialmente interditada às 11h42, na altura do KM 676, gerando uma lentidão no trânsito de 2km no sentido Rio de Janeiro. Por volta das 15h, as pistas foram liberadas.

A perícia técnica da Polícia Civil e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local.

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após uma batida frontal entre dois veículos na BR-040, KM 676,8, na altura de Carandaí, na Região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (14/3) no sentido Rio-BH. O sexo e as idades das vítimas não foram informados.