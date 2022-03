Médica veterinária cai de sacada e morre em Manhuaçu

A Polícia Civil de Minas Gerais em Manhuaçu, na Zona da Mata, está investigando a morte da médica veterinária Myrelly Mageste de Carvalho, 23 anos, que caiu de uma altura aproximada de 5 metros, da sacada de uma casa, no Bairro Lajinha.

A queda, até o momento considerada acidental, ocorreu na noite de sábado (12/3). Myrelly estava na casa de amigos, em uma reunião social. Os donos da casa contaram aos policiais militares que foram ao local que Myrelly era amiga da família, e foi convidada para essa reunião.

Ao chegar à casa, junto com outros amigos, enquanto alguns se encontravam na cozinha da casa, Myrelly se deslocou com alguns convidados para a varanda, no segundo andar do imóvel, onde ficou conversando de forma descontraída.