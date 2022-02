Polícia recupera carga com 50 sacas de café roubadas em Manhuaçu

O carro usado pela quadrilha que roubou a carga foi apreendido pela PM (foto: Polícia Militar/Divulgação) A Polícia Militar continua à procura de dois homens que roubaram uma carga de café na tarde de quarta-feira (9/2), na Zona da Mata mineira. O roubo foi praticado por três homens, mas um deles já foi preso pelos militares, que também conseguiram recuperar 50 das 57 sacas roubadas.

Para roubar a carga, os três homens interceptaram o caminhão que seguia do distrito de São Sebastião do Sacramento para Manhuaçu. Armados com revólveres, os homens renderam o motorista do caminhão e o seu ajudante, vendaram e amarraram os dois.

Dois homens levaram o motorista e o ajudante no carro prata, enquanto o outro homem assumiu o volante do caminhão. As vítimas ficaram sob mira de revólveres durante algum tempo. Depois, foram liberadas em meio a uma lavoura de café, próximo à BR 262, entre Reduto e Martins Soares.

O homem preso tem 46 anos de idade e é proprietário do carro prata, usado para sequestrar o motorista e o ajudante do caminhão. Ele foi preso pela participação no roubo, por armazenar a carga de café roubada e por estar com as cédulas de dinheiro falso.

As sacas de café, avaliadas em R$ 84 mil, foram recuperadas pela Polícia Militar em um galpão, nos fundos de um restaurante localizado às margens da BR-262. O carro prata foi localizado às margens da rodovia, alguns quilômetros adiante, próximo à entrada de Jaguaraí, e apreendido pela polícia.