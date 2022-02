Mulher flagra larvas em carne comprada de supermercado e será indenizada

Carne estava com larvas e consumidora gravou o estado do alimento com o celular (foto: Imagem ilustrativa - Jair Amaral/EM/DA Press) Um supermercado de Minas Gerais terá que indenizar uma consumidora por danos morais, segundo decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A mulher entrou com a ação contra o estabelecimento após comprar carne estragada e terá direito a R$ 3 mil de indenização.









O estabelecimento, em defesa, afirmou que a prova de vídeo não poderia ser levada em conta no processo. Sendo assim, a mulher não teria provas para dizer que a carne já teria sido adquirida com larvas.





Contudo, o juiz convocado Fabiano Rubinger de Queiroz discordou da posição do supermercado. O relator do caso considera que as imagens provam que o alimento estava inapropriado para consumo e definiu o pagamento de indenização por parte do estabelecimento.