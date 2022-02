Infectologista rebate deputado sobre vacina: 'Vai contra a verdade'

Unaí Tupinambás, infectologista do Comitê de Enfrentamento da PBH (foto: Reprodução/Assembleia de Minas Gerais) A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizou uma audiência pública nesta quinta-feira (10/02) a respeito da vacinação contra a COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade, por meio da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O encontro semipresencial reuniu diversas autoridades em saúde e educação infantil e contou também com a participação dos deputados estaduais.









"Temos que pensar, acima de tudo, que o direito à liberdade ele é muito sagrado, e que devemos proteger ele ainda mais quando ainda há questões a serem esclarecidas, onde as próprias farmacêuticas deixam claro que há estudos a serem concluídos ao longo dos próximos anos", disse o deputado.





Unaí Tupinambás, infectologista que compõe o Comitê de Enfrentamento à COVID da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), sucedeu Bartô e o criticou diretamente. O médico, incrédulo, respondeu que a vacina pediátrica contra o coronavírus foi a mais testada.





"Estou aqui meio até sem palavras, estou meio assustado com a fala do deputado que me antecedeu. Deputado, eu vou me dirigir pessoalmente a você, nenhuma vacina para criança foi tão estudada quanto à da COVID. Antes de aplicar a vacina na população menor que 12 anos de idade, foram 2,6 bilhões de doses dadas à população acima de 12 anos de idade (...) Se mostrou extremamente segura, às vezes mais segura até que nos ensaios clínicos. Acho que não justifica esse medo, essa fala que a vacina não tem estudos", afirmou





"Tem que buscar informação científica de qualidade, é importante a sua fala, seus eleitores estão escutando você, acho que isso não pode ser dito em audiência pública porque vai contra a verdade, vai contra a ciência", completou Unaí.





Posteriormente, o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) elogiou a audiência, mas lamentou o fato de ela ter somente especialistas "de um lado" e também disse que mães, pais e responsáveis poderiam escolher pela imunização ou não das crianças.



Na sequência, Ana Cristina de Lima Pimentel, doutora em saúde coletiva da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), discordou de Engler e afirmou que as famílias que optam pela não imunização acabam tomando a decisão com base em divulgação de notícias falsas.