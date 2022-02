Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (10/2), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, confirmou que o pico da infecção pela COVID-19 em Minas Gerais, resultado da chegada da variante ômicron, já passou. Agora, os próximos passos são garantir a cobertura vacinal para toda a população e acompanhar a evolução do coronavírus para ver se a doença vai se tornar sazonal.

“O pico de infecção no estado de Minas passou. Esse pico estava projetado para os dias 1º e 2 de fevereiro, o que foi confirmado com a maior média móvel, e já estamos caindo, descendo a curva. O estado é grande e, obviamente, algumas regiões não estão descendo. Estamos descendo a curva como esperado e observado em outros países”, disse Baccheretti em coletiva transmitida pela internet nesta manhã. Entre os exemplos das regiões com casos em queda estão a Central, Triângulo e Sul. Segundo o boletim divulgado hoje , Minas registrou 128 mortes e 26.306 casos da doença em 24 horas."Estão caindo os casos, começando a cair pacientes esperando internação e daqui a duas semanas começam a cair os óbitos. Estamos com 42% dos leitos ocupados. A expectativa é que a ocupação caia a partir da semana que vem. A estratégia de manter os leitos fez com que Minas Gerais tivesse uma onda de ômicron menos grave", destacou o secretário.