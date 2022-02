Minas Gerais ultrapassa 58 mil mortes por COVID-19 desde início da pandemia

Minas Gerais ultrapassou nesta quarta-feira (09/02) a marca de 58 mil mortes pela COVID-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Segundo dados do Governo de Minas, o estado registrou 125 mortes nas últimas 24 horas, o que gerou aumento no número de vidas perdidas para 58.075 em solo mineiro.

Já o número de infecções confirmadas entre ontem e hoje é de 26.705, o que coloca Minas com 2.933.701 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Desse total, 243.550 pacientes seguem em observação, enquanto 2.632.076 receberam alta médica.Segundo o Governo de Minas, em 27 de janeiro deste ano, a cada um mil pessoas infectadas com a COVID-19, apenas uma era internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Isso é visto pelo Executivo como mais uma comprovação prática de que as vacinas contra o coronavírus funcionam, já que a maioria dos óbitos se deu em pessoas que não tinha tomado nenhum imunizante.

Leia mais sobre a COVID-19

Ainda de acordo com números desta quarta do Governo de Minas, o estado tem 84,4% do público-alvo (cinco anos de idade ou mais) imunizado com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 79,88% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é bem menor em relação aos outros dois dados: 33,89%.