Laboratório registra queda na procura por testes de COVID na Grande BH

Demanda por testes de COVID e Influenza caiu em momento em que transmissão da doença recuou em BH (foto: AFP - Sylvain THOMAS)

A procura por testes de COVID-19 na rede do, na Grande BH, caiu 25% entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro, em comparação com a semana anterior. O declínio ocorreu na demanda por exames RT-PCR e Pesquisa de Antígeno (indicados para fase ativa da COVID-19), com uma taxa de positividade de 39,1%.

Em relação à média móvel de casos, entre os dias 5 de janeiro e 5 de fevereiro, houve aumento em 407% na procura pelos exames em comparação aos 30 dias anteriores. A taxa de positividade foi de 41,7% neste período.

O laboratório também registrou queda significativa na procura por testes de Influenza na quinta semana do ano (31 de janeiro a 05 de fevereiro). Variação de -54% na realização do exame para Pesquisa de Antígeno Influenza Tipo A/B e H1N1 em comparação à semana anterior, sem positividade nos testes.

Para este teste específico, nos últimos 30 dias, houve aumento em 272% na procura pelos exames em comparação ao mês anterior. A taxa de positividade foi de 14%.