PBH recua e retira exigência de teste e comprovante de vacina para eventos

Público pode escolher qual dos dois documentos apresentar na entrada dos eventos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte retirou a exigência de apresentação de teste negativo de COVID-19 e comprovante de vacina na entrada de eventos e festas na capital. Agora, o público pode escolher qual dos dois documentos apresentar.

A medida vale para as atividades de casas de shows e espetáculos, casas de festas, discotecas, danceterias, salões de dança e eventos esportivos . A portaria foi divulgada nesta quarta (09/02) e já entrou em vigor.

Na última segunda (07/02), funcionários do setor de eventos protestaram na porta da prefeitura contra a exigência do teste de COVID-19 e pediu apenas comprovante de vacinação para as atividades em BH.

No último dia 31, a PBH passou a exigir a apresentação de teste negativo para COVID-19 e comprovante de vacina na entrada de eventos e festas. A medida foi tomada após o índice de transmissão da doença e a ocupação de leitos em hospitais atingirem níveis críticos.

Nos últimos dias, os índices voltaram a cair. Segundo o balanço epidemiológico divulgado nesta terça-feira (08/02), o índice de transmissão na capital está em 1,02%, apenas a 0,2% do nível de controle.