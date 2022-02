Pancadas de chuvas ao longo do dia são esperadas para esta quarta-feira (9)

Vista do Centro a partir da Rua Sapucaí, no Floresta: dias chuvosos na capital mineira irão se estender por toda a semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A quarta-feira (9/2) vai ser de chuva intensa para os mineiros. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está previsto para todo o estado céu encoberto com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia.









A temperatura na capital deve chegar aos 25ºC, com umidade relativa mínima do ar em torno de 75%. A máxima prevista para hoje (9/2), no estado, é no Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha com 35ºC. A mínima registrada foi de 14.8º, em Maria da Fé, no Sul de Minas, e em Juiz de Fora, na Zona da Mata.





Claudemir indica que os próximos dias ainda serão com pancadas de chuvas com forte intensidade.





A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de pancadas de chuva até a manhã desta quinta-feira (10/2). "Pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h de quinta-feira (10)", comunicou o órgão.





Na capital mineira, todas as regiões de BH já superaram mais da metade da média de chuvas esperada para fevereiro.





Confira o quanto choveu em cada região no mês de fevereiro até às 6h desta quarta-feira, 9/2:

Barreiro: 93,8mm (51,7%)

Centro Sul: 145,3mm (80,1%)

Leste: 132,4mm (73,0%)

Nordeste: 142,0mm (78,3%)

Noroeste: 137,6mm (75,9%)

Norte: 175,2mm (96,6%)

Oeste: 112,0mm (61,7%)

Pampulha: 151,4mm (83,5%)

Venda Nova: 236,0mm (130,1%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





A Defesa Civil de Belo Horizonte também alerta para que os belo-horizontinos redobrem a atenção, evitem áreas de inundação e não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos em momentos de forte chuva.





Outras recomendações são não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores e ficar atento a áreas de encostas e morros.





*Estagiário sob supervisão de Álvaro Duarte