Rodoviária de BH conta agora com terminal digital de serviços públicos

Terminal de autoatendimento instalado na rodoviária de BH é semelhante aos caixas eletrônicos de bancos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A rodoviária de Belo Horizonte conta, a partir de agora, com um terminal de autoatendimento com alguns serviços públicos oferecidos pelas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), como emissão de documentos, pagamento de taxas, e agendamento de atendimento em unidades presenciais.

O terminal é semelhante aos caixas eletrônicos de bancos. O cidadão pode também solicitar 1ª e 2ª via de carteira de identidade; atestado de bons antecedentes; renovação de CNH; segunda via de contas da Copasa; agendar doação de sangue; entre outros.

O terminal de autoatendimento também está disponível nas 32 UAIs de Minas e nas cidades de Araxá, Cássia, Conceição das Alagoas, Itajubá e Três Corações.

Vale ressaltar que os serviços ofertados no terminal também estão disponíveis no Portal MG e no aplicativo MG App Cidadão.

Com informações do Governo de Minas