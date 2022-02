PM apreende armas e drogas no Bairro Santa Cruz, em BH

Armas, drogas e material de preparação dos tóxicos para a venda foram apreendidos no Bairro Santa Cruz (foto: Google Street View/Reprodução) A Polícia Militar (PM) apreendeu ao menos 500 pedras de crack, cocaína e maconha na noite dessa terça-feira (8/2), em uma casa no Bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte. Quatro pessoas foram presas.









Ao notar a presença da viatura, os dois tentaram render um taxista para fugir, mas foram capturados.





Os agentes prenderam outros dois rapazes, que estavam dentro de um carro na porta da casa. Eles disseram que foram ao local para comprar entorpecentes.





Os quatros suspeitos, a droga, as armas, o carro e todo o material de dolagem foram levados à Central Estadual do Plantão Digital, no Bairro Serra Verde, em Venda Nova.