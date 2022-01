Homem é preso com 250 kg de maconha, haxixe e cocaína em ônibus

Droga estava em caixas no bagageiro do ônibus (foto: Divulgação/PRF)

Um homem de 25 anos foi preso em Patos de Minas, nesta terça-feira (25/1), com mais de 250 kg de maconha, haxixe e cocaína. A droga estava na bagagem do suspeito e foi apreendida em um ônibus interestadual.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o material apreendido está avaliado em mais de R$300 mil e seria levado para o estado do Ceará.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do Grupo de Patrulhamento Tático na rodovia BR-365, no município do Alto Paranaíba. Na fiscalização de rotina, os policiais encontraram diversos tabletes com as drogas no bagageiro.





A PRF, então, identificou o dono da droga e contabilizou 250 kg de maconha, 2 kg de haxixe e 1 kg de pasta base de cocaína. Segundo o passageiro, o material foi pego no estado de São Paulo e seria entregue no Nordeste do país. Ele não deu mais detalhes sobre a carga.





Ainda de acordo com os militares, o suspeito receberia R$5 mil para fazer o traslado com as drogas e não tinha passagens pela polícia.





Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas. A droga foi apreendida.





O ônibus estava com outros passageiros e foi liberado para seguir viagem.