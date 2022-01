Prefeitura recebe cerca de 150 denúncias contra a Copasa em Pouso Alegre

Prefeitura de Pouso Alegre recebeu dezenas de denúncias contra a Copasa (foto: Ascom PMPA)





"Uma afronta à relação contratual e respeito à população", enfatizou o prefeito Rafael Simões, de Pouso Alegre, no Sul de Minas, sobre as diversas denúncias de irregularidades recebidas pela Prefeitura Municipal contra a Copasa. O Executivo criou um canal de reclamações e, entre a última sexta-feira (21/01), e, esta terça-feira (25/01), foram recebidas cerca de 150 irregularidades em vários pontos da cidade.





"São diversas denúncias que abrangem várias infrações. Não se pode cobrar altíssimo do consumidor, principalmente, sem a necessária prestação de serviço. Estamos buscando soluções imediatas", destacou o prefeito.

Entre as reclamações mais registradas sobre o serviço da companhia está a danificação constante do asfalto. Na manhã dessa terça-feira (25), o prefeito visitou o bairro São João para averiguar denúncias.





"Acabamos de fazer o asfalto na região e ele está afundando por culpa de obras da Copasa. Constando as denúncias, multamos a companhia e, ao todo, já foram cerca de R$20 milhões", afirmou Rafael Simões.





Outra grande queixa dos moradores é a falta de água e até mesmo a cobrança por vento. Ainda segundo o Executivo, a solução apresentada é um aparelho simples, que promete bloquear o ar e baixar a conta. Mas, para que os moradores tenham o direito de utilizá-lo, o município precisou notificar a Copasa.





"No último domingo (23) moradores do Bairro Cidade Jardim me mandaram diversos vídeos mostrando que estavam abrindo as torneiras, não tinha água e o hidrômetro girava", disse Rafael Simões.





"O bloqueador de ar para hidrômetro é um pequeno aparelho que custa em média R$49. Notificamos hoje mesmo a empresa e demos o prazo de cinco dias para que ela possa autorizar o uso. Caso a Copasa negue, vamos colocar na Justiça", completou o prefeito.





Procurada pela reportagem, a Copasa ainda não se pronunciou sobre as denúncias até a publicação desta matéria.





Denúncia