Prefeito quer rescindir contrato com a Copasa em Pouso Alegre

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

Prefeito se reuniu com moradores para tratar sobre a falta de água em Pouso Alegre (foto: Ascom/prefeitura de Pouso Alegre)

A falta de água enfrentada por moradores de dois condomínios do Bairro Cidade Jardim, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, além da região, ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (21).



Nas últimas semanas, diversos moradores reclamaram da falta de abastecimento nos condomínios Portal das Camomilas e Portal das Hortênsias. Com isso, o prefeito Rafael Simões, o vice-prefeito Cel. Dimas e vereadores visitaram o local nesta sexta-feira (21/01) e conversaram com lideranças dos bairros.

“Nós recebemos reclamações constantes sobre a falta de água no bairro. Isso é uma vergonha. Quero deixar claro que não tem conversa mais com a Copasa. Já foram milhões de multas para a empresa e vamos rescindir o contrato. Para isso, precisamos de mais denúncias e peço à população que denuncie, no site da prefeitura, a falta de água, a água suja, o esgoto sendo jogado na nossa natureza, o estrago nos asfaltos e outros”, enfatiza o prefeito.



Além disso, os moradores chegaram a registrar um boletim de ocorrência contra a Copasa. Durante a reunião com os moradores, o prefeito entrou em contato com a direção da Copasa na capital mineira, que garantiu que o problema seria levado para a superintendência da empresa para que uma solução fosse colocada em prática.

O síndico do Condomínio Portal das Camomilas, também afetado pela escassez de água, reforça o transtorno causado pela falta de prestação de serviço da Copasa.



“A água que abastece o nosso condomínio e o bairro passa por uma adutora que se rompeu com as chuvas. A Copasa disse que estava resolvendo, mas não resolvem há semanas. Eles não estão interessados em ter gasto para resolver o problema”, afirma.

Já a dona de casa Maurícia Oliveira Souza relata que os moradores estão precisando usar a água da piscina do condomínio.



"Todos os dias está faltando água e ficamos sem uma gota na torneira. A conta sempre chega, mas a água não. A gente que tem filho, marido, casa para limpar e tantas outras tarefas, fica complicado. Estamos tendo que comprar água para bebermos e usar na cozinha; e usar a água da piscina para tarefas domésticas”, pontua.

Entramos em contato com a Copasa, por meio da assessoria de imprensa, e solicitamos uma resposta sobre o caso, entretanto, até a publicação desta matéria, não obtivemos retorno.

Iago Almeida - Especial para o EM