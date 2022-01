Jovem atropelado por homem alcoolizado morre na Santa Casa

Rafael Rodrigues da Silva, de 27 anos, vítima de atropelamento ocorrido no último sábado (15/01), em Passos , morreu hoje (21/01) na Santa Casa de Misericórdia. O jovem estava intubado em estado gravíssimo na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com várias fraturas pelo corpo.O caso aconteceu no sábado à noite e, segundo testemunhas, Walace Martins Cruz, de 45 anos, consumia bebida alcoólica em um bar no Bairro Novo Horizonte. De acordo com as testemunhas, ele saiu do bar e voltou enfurecido perguntando quem tinha roubado o celular dele. Diante da negativa de todos, ele disse ao dono do bar: “Eu só não vou atropelar todos aqui porque eu te conheço, mas eu vou fazer uma desgraça ali na esquina e passar por cima”.