COVID-19: Prefeitura de Uberlândia volta a limitar capacidade de eventos

Com mais de 17 mil casos registrados até agora, janeiro de 2022 foi o mês com maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Uberlândia (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, voltou a reduzir a capacidade de eventos por conta do avanço do número de casos de COVID-19. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (21/1).

A medida, que já restringia a lotação desses locais a 50%, ainda não limitava a quantidade de público. O Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus aprovou as novas medidas publicadas.

Com o novo decreto, shows, festas e espetáculos que seriam realizados na cidade não podem receber mais que 2.000 pessoas.

Shows: capacidade de 50%, limitado até 2.000 pessoas;

Festas: capacidade de 50%, limitado até 2.000 pessoas;

Espetáculos: capacidade de 50%, limitado até 2.000 pessoas.

No entanto, mesmo com o avanço da Ômicron, esses eventos poderão funcionar sem restrições de horário.

Eventos esportivos também entraram na limitação de público – os jogos terão acesso de 50% do público, sendo limitados até 2.000 pessoas presentes no local.

As novas regras passam a funcionar no momento em que a cidade atinge recorde de confirmação de casos da doença.



Desde o início da pandemia, janeiro de 2022 foi o mês em que mais houve pessoas com COVID-19 no município – mais de 17 mil casos foram registrados até agora.

O Executivo reforça “a necessidade de cumprimento por parte das atividades econômicas e da população das normas de biossegurança”.