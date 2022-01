Homem de 69 anos dorme durante programa sexual e tem carro furtado

Idoso dormiu durante programa sexual e acabou sendo furtado no Sul de Minas (foto: Imagem ilustrativa - fsHH/Pixabay) Um homem de 69 anos teve o carro e R$ 500 furtados após beber demais e ser enganado por duas mulheres em um sítio em Coqueiral, no Sul de Minas. O idoso contou que convidou as mulheres para um programa sexual, mas acabou dormindo.





Durante o bate-papo, o idoso convidou as mulheres para um programa sexual no sítio dele, em Coqueiral.

O lavrador de 69 anos contou aos militares que, depois que as mulheres aceitaram o convite, eles passaram no supermercado e seguiram para a roça. No local, o idoso teria bebido demais e acabou dormindo. Quando ele acordou, as mulheres não estavam mais no local.

Veículo furtado foi abandonado em sítio em Três Pontas sem as rodas (foto: Equipe Positiva/Divulgação)

Segundo a polícia, as mulheres fugiram no carro da vítima e ainda teriam furtado R$ 500, que estavam no bolso da calça do idoso. “Conseguimos ver pelas imagens de câmeras de segurança quando eles chegaram ao local. E, depois de uma hora, as mulheres saíram do sítio dirigindo o carro com muita dificuldade. Inclusive a moça que estava na direção deixou o carro morrer e bateu em uma porteira”, diz a PM.

Carro foi levado enquanto o idoso dormia (foto: Equipe Positiva/Divulgação)

A polícia informou que, mesmo com dificuldade, a mulher seguiu dirigindo pela rodovia. A Polícia Militar foi acionada e comunicou o fato aos militares da região. Dois dias depois, na quarta-feira (19/1), o carro foi encontrado em um sítio em Três Pontas. O veículo estava sem as rodas e os pneus do lado esquerdo.





O caso é investigado pela Polícia Civil.