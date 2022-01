Caminhão cai 50 metros em ribanceira e homem de 25 anos morre

Caminhão caiu em ribanceira de 50 metros, segundo os bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um caminhoneiro morreu na noite dessa quinta-feira (20/1) após cair de uma ribanceira de aproximadamente 50 metros, na BR-267, altura do KM 461, em Campestre, no Sul de Minas. O motorista, de 25 anos, ficou preso às ferragens e já estava sem vida quando as autoridades chegaram ao local do acidente. A causa ainda será investigada.









"O referido caminhão encontrava-se com as rodas para cima, a cabine onde estava o motorista se encontrava totalmente amassada. A carga de cantoneiras e vergalhões de ferro se espalhou por toda extensão do local", explicou a corporação, por nota.





Segundo as informações, o veículo ficou apoiado em duas árvores que já se encontravam lascadas, o que dificultou ainda mais a retirada da vítima.





No serviço foram usados caminhões munck para levantar e estabilizar o veículo.

Local onde caminhão caiu era de difícil acesso e dificultou o trabalho dos militares (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





"A vítima estava totalmente retida na cabine do caminhão, sendo necessário o apoio dos caminhões guinchos para afastamento das ferragens e posteriormente a retirada manual da vítima pelos militares", descreveu.





A Polícia Militar e Civil também estiveram no local e, após a realização da perícia, o corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal, da cidade de Poços de Caldas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci