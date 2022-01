Polícia apreende mais de 70 kg de droga e 'dá prejuízo' de R$ 8,7 milhões

Droga estava escondida sob o assoalho de veículo parado pela PRF, na BR-262 (foto: PRF/Divulgação) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 73 quilos de drogas nessa quinta-feira (20/1) em Juatuba, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O material renderia aproximadamente R$ 8,7 milhões no mercado clandestino, segundo os próprios policiais rodoviários. Um suspeito foi preso.









De acordo com PRF, o motorista, que tem passagens anteriores por tráfico, contou que levava os entorpecentes do Mato Grosso do Sul para Belo Horizonte. Ele receberia R$ 3 mil pelo transporte. A ocorrência foi encerrada no para o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (DENARC).

Se comercializadas, drogas renderiam cerca de R$ 8,7 milhões aos traficantes (foto: PRF/Divulgação)