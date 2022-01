Bar em BH desaba, carro é engolido e três são soterrados

Três pessoas chegaram a ficar soterradas, duas ainda estão no hospital (foto: CBMMG/Divulgação)





"Defesa Civil constatou desabamento de imóvel. Local isolado. Responsável notificado a adotar medidas de recuperação e mitigação dos riscos construtivos", afirmou, por nota, a Defesa Civil de BH.

Causas do acidente ainda são desconhecidas (foto: CBMMG/Divulgação)





Estoques de bebidas, alimentos, freezers e móveis foram danificados. A causa do acidente ainda não foi identificada, mas os bombeiros suspeitam de que a chuva e o peso do carro sobre a laje tenham contribuído para a queda.

Desabamento danificou estoques, móveis e eletrodomésticos (foto: CBMMG/Divulgação)

A laje de um bar no Bairro Pindorama, Região Noroeste de Belo Horizonte, cedeu na noite dessa quinta-feira (20/1), e deixou quatro pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, três chegaram a ficar soterradas - dois ainda estão no hospital. Um carro, que estava estacionado no andar que cedeu, ficou dependurado.