Parede de galpão desaba e atinge homem em Varginha

Parece tinha três metros de altura por 15 de comprimento (foto: Varginha 24 Horas/Divulgação) Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após ter sido atingido por uma parede que desabou no início da noite dessa terça-feira (18/1) durante a chuva em Varginha, no Sul de Minas Gerais.





O acidente ocorreu no galpão de uma empresa que fabrica painéis no Distrito Industrial Miguel de Luca. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima prestava serviço na instalação de um maquinário industrial nos fundos do galpão. A parede de alvenaria, que tinha cerca de 3 metros de altura por 15 de comprimento, não suportou a força do vento e das chuvas e desabou.





Vítima foi levada para o Hospital Bom Pastor (foto: Varginha 24 Horas/Divulgação) Quando os militares chegaram ao local, foi preciso desligar a energia elétrica para evitar choques. Os funcionários da empresa tentavam tirar o homem, que estava debaixo dos escombros.





Os bombeiros conseguiram estabilizar a estrutura que estava sobre a vítima e retirá-la. Ele tinha sinais de traumatismo craniano. O homem foi imobilizado e foi levado em uma ambulância de resgate ao pronto atendimento do Hospital Bom Pastor. Segundo os militares, a condição dele era grave. O Estado de Minas entrou em contato com o hospital, mas a instituição informou que não divulga o estado de saúde dos pacientes.





Parte do galpão foi interditada (foto: Varginha 24 Horas/Divulgação) Os militares fizeram buscas para verificar se havia outras vítimas, mas nenhuma outra pessoa ficou sob os escombros. Foi verificado que uma parte metálica situada aos fundos do galpão também havia sido danificada, elevando o risco de um novo desabamento. O galpão foi parcialmente interditado.





O dono do local disse aos bombeiros que o desabamento destruiu várias ferramentas de trabalho, como impressoras de grande porte, computadores e geradores. A Defesa Civil foi acionada e engenheiros fariam uma vistoria no local hoje (19/1) para avaliar se o imóvel está comprometido ou não. O local do acidente foi periciado pela Polícia Civil.