PBH começa a fechar cratera da Avenida Cristiano Machado

PBH começou as obras para fechar a cratera que se abriu na Avenida Cristiano Machado, em BH, na sexta-feira (14/1) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) buraco que se abriu na Avenida Cristiano Machado , em direção ao Centro de Belo Horizonte, virou uma grande cratera. Nesta quarta-feira (19/1), depois de cinco dias, o trânsito continua lento com a via interditada . Porém, agora, a prefeitura conseguiu resolver os rompimentos na rede de drenagem e começa a fechar o buraco.







Prefeitura destaca ainda que a conclusão dos trabalhos, prevista ainda para esta semana, depende das condições climáticas.





Cratera na Avenida Cristiano Machado, em BH, provoca lentidão no trânsito (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) informou na manhã de hoje que a retenção continua na altura da Rua Pitangui, próximo ao túnel no sentido Bairro/Centro e chega até o Elevado da Jacuí. Os veículos estão sendo desviados para a pista do MOVE e retornam para a pista mista logo após o trecho da obra. A orientação do órgão é para evitar o local.





"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), informa que já realizou uma vistoria preliminar no buraco que se abriu na Avenida Cristiano Machado, próximo à rua Tamboril. Foi realizada a interdição de duas faixas no sentido Centro. Foram iniciados os trabalhos com escavadeira para verificar a causa do problema e providenciar a solução necessária. Foram identificados rompimentos em pontos da rede de drenagem mais antiga e também em adutora da Copasa. Equipes da Sudecap trabalham no local para reparar a rede de drenagem e equipes da Copasa para recuperar a adutora. A previsão é que os trabalhos por parte da Sudecap estejam concluídos no início desta semana. A conclusão dos trabalhos depende das condições climáticas."