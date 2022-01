Cristiano Machado registra interdição e lentidão nesta segunda (17/1)

Obra tem previsão de conclusão ainda para início desta semana (foto: BHTrans/Divulgação) A semana para quem precisa passar pela Avenida Cristiano Machado, em direção ao Centro de BH, começou mais desafiadora. A via amanheceu esta segunda-feira (17/1) interditada no trecho em que faz cruzamento com a Rua Pitangui, na altura do Bairro Concórdia, Região Nordeste da capital mineira. Com isso, o trânsito apresenta lentidão até o Bairro Cidade Nova nesta manhã.





07h21 Trânsito lento na Av. Cristiano Machado no sentido bairro/centro, devido a obra, até altura do bairro Cidade Nova. https://t.co/YzDGOl40Wg %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 17, 2022

Os veículos que passam pelo local estão sendo desviados para a pista do MOVE e retornam para a pista mista logo após o trecho da obra. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), informa que a obra tem previsão para ser concluída ainda no início desta semana, a depender das condições climáticas.

A BHTrans recomenda aos motoristas que, se possível, utilizem rotas alternativas. Confira alguns desvios:





Optar pela Avenida Antônio Carlos

Utilizar a Via 710 para acessar a região hospitalar / Avenida dos Andradas

Utilizar a Avenida Bernardo Vasconcelos para acessar a Avenida Antônio Carlos

Utilizar a Avenida Silviano Brandão para acessar Avenida do Contorno / região hospitalar

Sem água

O rompimento da adutora também causou transtornos para os moradores de 14 bairros da região. Durante o fim de semana, residentes ficaram sem abastecimento de água devido às obras

Questionada pela reportagem, a Copasa informou que o serviço já foi restabelecido para todas as moradias na madrugada de hoje (17/1). Veja a lista dos bairros afetados:

Cachoeirinha

Canadá

Cidade Nova

Colégio Batista

Concórdia

Da Graça

Horto Florestal

Lagoinha

Nova Floresta

Renascença

Sagrada Família

São Cristóvão

Silveira

União





Nota da PBH





"A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), informa que já realizou uma vistoria preliminar no buraco que se abriu na Avenida Cristiano Machado, próximo à rua Tamboril. Foi realizada a interdição de duas faixas no sentido Centro. Foram iniciados os trabalhos com escavadeira para verificar a causa do problema e providenciar a solução necessária. Foram identificados rompimentos em pontos da rede de drenagem mais antiga e também em adutora da Copasa. Equipes da Sudecap trabalham no local para reparar a rede de drenagem e equipes da Copasa para recuperar a adutora. A previsão é que os trabalhos por parte da Sudecap estejam concluídos no início desta semana. A conclusão dos trabalhos depende das condições climáticas."









*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci