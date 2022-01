Homem é assassinado com 16 tiros e filho de 13 anos escapa do tiroteio

Policiais militares de Carlos Chagas estão rastreando vários pontos da cidade para identificar os autores do crime (foto: Polícia Militar de Nanuque/Divulgação) Um homem foi executado na noite dessa terça-feira (18/1) no meio da rua em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, e, por pouco, o filho de 13 anos não foi alvo dos disparos. O homem assassinado é John Soares Neves, 31 anos, que havia saído temporariamente do presídio da cidade no dia anterior, na segunda-feira (17/1).

A Polícia Militar foi ao local do crime e encontrou o corpo de John caído em frente a uma residência da Rua Antão Avelar, sem vida, com 16 perfurações pelo corpo. Os tiros atingiram a região do crânio, mão esquerda, braço direito e ombro esquerdo. Segundo os policiais, havia muito sangue ao redor do corpo de John.

Uma equipe de policiais militares, sob o comando do tenente Alexandre, foi à casa de John e conversou com os familiares, na tentativa de obter pistas sobre os autores do crime. Nenhum dos parentes soube informar se a vítima havia sido ameaçado de morte nos últimos dias. Também afirmaram desconhecer desavenças recentes ou dívidas com traficantes de drogas.

O filho de John estava perto do local do crime, mas afirmou não ter visto a execução: assim que ouviu os disparos, fugiu assustado, temendo ser atingido. Na fuga, não conseguiu identificar quem eram as pessoas que atiraram contra o pai. A polícia também não identificou nenhuma outra pessoa que tenha visto a ação dos criminosos.

Os peritos da Polícia Civil que estiveram na cena do crime recolheram 17 estojos de munição calibre 380 e 9 projéteis de mesmo calibre. Antes da chegada dos peritos, os policiais militares haviam encontrado duas bitucas de cigarro, semelhante a cigarro de maconha, que foram entregues à Delegacia de Polícia de Carlos Chagas.

O corpo de John foi levado para o Instituto Médico Legal de Teófilo Otoni. A Polícia Militar segue em rastreamento para identificar e capturar os criminosos.