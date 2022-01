Corpo de recém-nascido encontrado dentro de sacola em BH

O corpo do recém-nascido foi encontrado próximo a uma residência no Vale do Jatobá (foto: Mapio.net)

O corpo de um recém-nascido, do sexo masculino, foi encontrado dentro de uma sacola de plástico, em frente a uma casa, na Rua laguna, no Vale do Jatobá, na Região Oeste de Belo Horizonte. Não há, ainda, suspeitos do abandono do corpo.

No final da tarde, uma mulher chegou ao local e resolveu apanhar a sacola para guardar as compras que iria fazer. Ao apanhar a sacola, levou um susto, pois viu que era uma criança morta.





Os policiais conseguiram uma testemunha, uma mulher, que mais cedo teria notado que se tratava de um recém-nascido, no entanto, teve medo de chamar a polícia.





Os policiais estão fazendo, nesse momento, uma varredura nas imediações à procura de câmeras de vídeo que possam ter filmado a pessoa que abandonou a criança morta no local e assim poder identificá-la.