Polícia Civil conclui inquérito sobre disseminação de fake news em Ipaba

Investigações feitas pelos policiais de Ipatinga levaram à prisão de um homem que usava perfil falso para disseminar as fake news (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Ipaba, no Vale do Rio Doce, concluiu, nesta terça-feira (18/1), inquérito sobre a disseminação de fake news pelas redes sociais que tinha como alvo o prefeito Gilberto Pereira Soares Junior, conhecido por “Juninho da Saúde”, do PSC, e vereadores.

Segundo a polícia, as publicações se concentravam em fotos das vítimas com legendas difamatórias e injuriosas, atribuindo-lhes crimes como rachadinhas e compras de votos sem provas.

De acordo com investigaçõs feitas pela Agência de Inteligência da Delegacia Regional de Polícia Civil de Ipatinga, um homem de 36 anos foi o autor das difamações, em agosto de 2021. Ele criou perfil falso para cometer os crimes.

O homem foi indiciado pelos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, cujas penas, somadas, podem chegar a três anos de prisão. O inquérito foi remetido à Justiça.