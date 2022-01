Dupla invade hospital e mata adolescentes a tiros em Itabira

Dois jovens de 17 anos foram executados a tiros dentro do pronto-socorro municipal de Itabira, na Região Central de Minas, na noite dessa segunda-feira (17/1).

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois atiradores entraram no hospital e dispararam contra as vítimas na frente de outros pacientes e funcionários. Baleados, os adolescentes aguardavam transferência para o bloco cirúrgico. De acordo com a PM, eles haviam sido feridos durante a tarde em um tiroteio no Bairro Campestre.Os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados pelos militares no Bairro Pará. A PM prendeu ainda o piloto de uma moto, que teria levado a dupla até o local do crime.