Uberaba: homem que ficou 15 anos preso é baleado com sete tiros e sobrevive

Ante de ser encaminhada ao HC-UFTM, a vítima recebeu os primeiros socorros de equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (HC-UFTM) (foto: Jornal da Manhã/Divulgação)

Um homem, de 33 anos, que teria ficado cerca de 15 anos preso no presídio de Patos de Minas, foi baleado com sete tiros no corredor de uma casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14/1), no Bairro Boa Vista.





O suspeito está foragido. Há cerca de três meses, ele cumpria pena em prisão domiciliar em Uberaba.





Segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), o paciente foi internado com" traumatismo interno de órgãos intra-abdominais" e passou por uma cirurgia no início da manhã de hoje. O quadro clínico é estável e não há previsão de alta.





Uma testemunha relatou ao boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) que algumas horas antes do crime, escutou a vítima discutindo com uma pessoa por telefone. Ainda conforme a testemunha, após ouvir os disparos e sair de casa, também ouviu um carro em alta velocidade.





A testemunha relatou que o homem baleado esteve preso por aproximadamente 15 anos e que há pouco mais de três meses, cumpria pena em prisão domiciliar. Ainda conforme o relato à PM, o baleado tem passagens policiais por homicídio, tráfico de drogas e ameaças.





A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime e encontrou 13 cartuchos de calibre 380 deflagrados no chão, além de perfurações na parede do lado externo.





A reportagem entrou em contato com assessoria de imprensa da PCMG e aguarda resposta.





Reportagem em atualização