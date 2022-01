Homem é executado com 18 tiros em Jaboticatubas

Corpo foi encontrado na beira da rodovia MG-020, na manhã desta quarta-feira (foto: PMMG)

A Polícia Civil de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está às voltas com o assassinato de Emerson Rodrigues Ferreira, de 25 anos, morto com 18 tiros, ocorrido na manhã desta quarta-feira (5/1), na altura do quilômetro 62 da rodovia MG-020, no Bairro São Tarcísio.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local. Chamou a atenção dos policiais a quantidade de tiros desferida contra o homem.

Uma das hipóteses investigadas é o envolvimento com o tráfico de drogas, uma vez que a vítima já tinha diversas passagens pela polícia e já respondeu a processo por esse tipo de crime na Justiça.

Policiais tentam identificar pessoas próximas à vítima, para tentar descobrir se ele tinha sido ameaçado, e também se ainda estava envolvido com o tráfico de drogas.