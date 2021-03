Dois corpos foram encontrados enterrados em fazenda perto de Jaboticatubas

Corpos estavam enterrados próximo às margens da MG-010 (foto: Reprodução de Internet)

A Polícia Civil deestá às voltas com um mistério: o encontro de dois corpos, em adiantado estado de decomposição, que estavam enterrados numa fazenda, em Jaboticatubas.Os corpos foram encontrados na manhã desta quinta-feira (4/3). Imediatamente, a Polícia Civil solicitou a ajuda do Corpo de Bombeiros para escavar o local e fazer a retirada dos cadáveres.A perícia também compareceu ao local. Os corpos tiveram de ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), uma vez que não havia condições de identificação da causa da morte.O local, segundo as primeiras informações, é de fácil acesso, no quilômetro 75 da rodovia MG-010, a dois quilômetros do trevo de São José de Almeida, no sentido Serra do Cipó.Os corpos estavam bem próximos da margem da rodovia.