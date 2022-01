Crime ocorreu em Bueno Brandão: vítima chegou a ser levada ao hospital da cidade, mas já chegou morta (foto: Prefeitura de Bueno Brandão/Divulgação) A polícia está à procura de um jovem de 19 anos suspeito de ter matado o próprio tio, de 44, no fim da tarde dessa quinta-feira (20/1). O crime ocorreu em Bueno Brandão, no Sul de Minas Gerais.





A viúva contou que ele temia ter algum mandado de prisão em aberto e, por causa disso, usava um imóvel que pertence ao irmão dele, no Bairro das Furnas, para se esconder. O sobrinho dele, filho do dono da casa, era contra.





Na tarde passada, os dois brigaram por esse motivo, segundo testemunhas. O jovem acusava o tio de invadir a propriedade. Depois do bate-boca, elas disseram ter ouvido um grito. O rapaz saiu correndo e o tio dele veio logo atrás, tentando segurar um ferimento no peito.





Ele foi levado para o Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus. O médico de plantão informou à polícia que ele já chegou sem vida, atingido por uma facada no peito. A arma do crime foi recuperada perto do portão do imóvel.





O suspeito teria corrido para uma plantação e, até o encerramento da ocorrência, não havia sido localizado. Ainda segundo a polícia, como o pai dele começou a lavar o imóvel onde o crime ocorreu, a perícia informou que não seria possível comparecer ao local.





O caso será investigado pela Polícia Civil.