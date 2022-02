Jovem é preso com 3,1 mil pinos de cocaína em BH

Um homem de 20 anos foi preso na noite dessa terça-feira (9/2) no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte, suspeito de tráfico de drogas.

Rapaz de 20 anos mantinha os pontos de venda de droga do Bairro Nazaré abastecidos

Segundo informações do boletim de ocorrência, os movimentos do rapaz estavam sendo monitorados pelo Departamento de Inteligência do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas da Polícia Militar (Rotam). Os policiais o surpreenderam em casa, onde encontraram 2.926 pinos de cocaína, 1.335 pedras de crack e 34 buchas de maconha e uma balança digital. Outros 240 pinos de cocaína foram localizados a 3 Km da residência.