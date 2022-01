Tráfico de drogas seria a causa do assassinado de dona de bar em Brumadinho

Mulher é assassinada dentro de bar em Brumadinho (foto: Túlio Santos/EM/D. A Press)

O tráfico de drogas pode ter sido a causa do assassinato de uma mulher, de 32 anos, dona de um bar, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de domingo. Os três suspeitos do crime - dois homens e uma mulher - foram presos e com eles, grande quantidade de drogas apreendida.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi morta com dois tiros, um na cabeça e outro no braço. Segundo o irmão dela, o bar da vítima era frequentado por usuários de drogas.





Os policiais relatam, também, que a vítima estava na companhia de uma amiga, no bar, tomando cerveja. Aos militares, a amiga contou que teve de sair para resolver um problema e, quando voltou, havia três pessoas no bar.





A vítima mandou que ela saísse, dizendo que deveria deixar o local. "Sai fora, que vai dar ruim", teria dito. E, tão logo a amiga saiu, escutou os tiros, e as três pessoas saíram correndo do bar.





Segundo a PM, a mulher estaria em atrito com um homem, de aproximadamente 28 anos, e com a namorada dele, de 22, além de um terceiro, homem de 34 anos, que teria tomado as dores da mulher de 22.





Os policiais obtiveram a informação de que os suspeitos moravam numa chácara nas proximidades. Foram até e surpreenderam os suspeitos. Um deles, um homem de 28 anos, chegou a apontar uma arma para os militares, mas acabou se entregando.





Ele contou aos policiais que teria tido um caso com a vítima, e que os dois tinham passado uma noite juntos, num motel, onde haviam fumado maconha.





Outros dois suspeitos, ao serem presos, contaram histórias contraditórias. Os três foram levados para a Delegacia de Plantão de Brumadinho. Ao revistarem a casa, no porão, os militares encontraram uma balança e várias drogas.